Dumfries reageert via Instagram op opmerkelijke actie tijdens kampioensfeest

vond het ‘helemaal niet slim’ om tijdens het kampioensfeest een spandoek met daarop hemzelf en (AC Milan) aan het publiek te tonen. De Nederlander houdt wel van rivaliteit, maar vond dit een verkeerde actie.

Sinds jaar en dag is er een grote rivaliteit tussen stadsgenoten Internazionale en AC Milan, die tevens van hetzelfde stadion gebruikmaken. 22 april was dan ook een pijnlijke avond voor de Milan-fans, die in eigen huis moesten toezien hoe Inter de Scudetto pakte. Vlak voor tijd hadden Dumfries en Hernández het nog met elkaar aan de stok, waarna zij beiden rood kregen. Aan de uitslag deed dat niks af, Inter won die avond met 1-2.

Afgelopen week kwam Dumfries in opspraak, omdat hij tijdens het kampioensfeestje in de stad een spandoek omhooghield met een afbeelding waarop beide heren te zien waren. In meme-format op basis van een afbeelding uit Grand Theft Auto was Dumfries te zien met de Fransman als hond aan de lijn. Mogelijk krijgt de Nederlandse rechtsback daar nog een straf voor.

Dinsdag heeft Dumfries via Instagram een statement over het moment naar buiten gebracht. “Gisteren was een prachtige dag voor mezelf, alle spelers en de hele club. Ik wil alle fans bedenken, jullie kwamen in groten getale. Tijdens het feest hield ik een spandoek omhoog met een ongepaste afbeelding. Ik hou van rivaliteit, het is een belangrijk onderdeel van het spel. Maar ik realiseer me dat het dat het omhooghouden van dit spandoek een fout van me was en bovendien helemaal niet slim.”

