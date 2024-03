Fan gaat los na racisme richting Dumfries: ‘Wat is er mis met jou?’

is racistisch bejegend tijdens de Serie A-wedstrijd tussen Bologna en Internazionale (0-1) van zaterdag. Een andere fan twijfelde daarna geen moment en sprak de verantwoordelijke persoon meteen aan.

Dumfries kwam in de tweede helft het veld in voor Carlos Augusto. Ergens na zijn invalbeurt schreeuwde een Bologna-fan dat ‘hij een aap is’. Een andere fan, die tegelijkertijd aan het filmen was, liet dit niet zomaar gebeuren: “Wat is er mis met jou?” De racistische fan scheldt wat terug en zegt ‘zo kan je toch niet spelen’, maar zwijgt later als de filmer blijft aandringen.

De video ging vervolgens viraal op social media. Bologna heeft, voor zover bekend bij het Italiaanse persbureau ANSA, nog geen rapportage van de stewards ontvangen van dit wangedrag en heeft daardoor ook nog geen actie ondernomen. Dumfries is in het verleden al vaker slachtoffer geweest van racistische bejegeningen. In een wedstrijd tegen Lazio in 2021 werden bijvoorbeeld apengeluiden naar hem gemaakt. De verantwoordelijke fan kreeg vervolgens een levenslang stadionverbod.