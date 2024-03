Hans Kraay jr. wijst Koeman op krankzinnige cijfers: 'Daar kun je bijna niet omheen'

Ronald Koeman maakt komende vrijdag zijn definitieve selectie bekend voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Duitsland later deze maand. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat zowel als van de partij zijn, maar wie van hen gaat er uiteindelijk spelen? Hans Kraay junior vindt het een lastige en realiseert zich dat Koeman eigenlijk niet meer om Frimpong heen kan.

De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen kwam tot op heden pas één keer uit voor het Nederlands elftal en dat blijft toch opmerkelijk. Frimpong is immers inmiddels al tijden een van de absolute uitblinkers in de Bundesliga. Vorig jaar werd de Amsterdammer al opgenomen in het beste elftal van het seizoen en speelde hij zich in de kijker van naar verluidt onder meer FC Barcelona en Manchester United. Een debuut in Oranje liet echter op zich wachten, zelfs toen Koeman overschakelde naar een systeem met vijf verdedigers. Op 13 oktober verscheen Frimpong dan eindelijk voor het eerst in het Oranjeshirt, als invaller in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk.

Drie dagen later bleef hij op bezoek bij Griekenland echter negentig minuten op de bank. Dat Frimpong vooralsnog pas één interland speelde, heeft toch vooral te maken met de aanwezigheid van Dumfries. De vleugelverdediger van Internazionale is al jaren onomstreden in het Nederlands elftal. Dumfries haalt in Oranje normaal gesproken altijd een goed niveau, wat ervoor zorgt dat Koeman geen reden heeft/ziet om de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en PSV uit zijn elftal te halen. “Ik vind het altijd zo ongelooflijk zonde dat er altijd aan hem wordt getwijfeld. Hij is nummer één back, ook mijn nummer één wingback altijd geweest”, zegt Kraay jr. in een video-item van ESPN.

“Maar er zit er eentje in zijn nek te hijgen nu…”, doelt de verslaggever op Frimpong. Daar komt bij dat Dumfries dit seizoen bij Internazionale niet meer zo onomstreden is. In de Serie A verscheen hij zestien keer aan de aftrap. In de Supercoppa maakte Dumfries helemaal geen minuten en in de Champions League had hij - mede door blessureleed - pas drie keer een basisplaats. Frimpong is daarentegen een zekerheidje bij Bayer Leverkusen. “Frimpong… Het is ongelooflijk. Tien goals als wingback bij Leverkusen en negen assists. Hij is bij negentien goals betrokken”, zegt Kraay jr. Volgens Transfermarkt zelfs bij twintig doelpunten (tien goals en tien assists).

“Je kunt daar bijna niet omheen als je met wingbacks speelt”, aldus Kraay jr., die echter vertrouwen blijft houden in Dumfries. “Hij vecht zich altijd wel weer terug hoor, of hij geeft hem (Frimpong, red.) een beuk op de training. Daar hou ik ook wel van. Maar Frimpong, daar kun je sowieso in de selectie niet omheen.” Kraay jr. verwacht overigens niet dat de positie van rechter wingback Koeman de meeste kopzorgen gaat bezorgen. “Nee, het grootste hoofdpijndossier wordt welke twee achter Brobbey gaan spelen, áls hij speelt”, zo klinkt het.