Koeman geeft eerste EK-basisplek al prijs: 'Hij heeft veel betekend voor Oranje'

Ronald Koeman is van plan om op te stellen als rechtsback op het EK. Bij Goedemorgen Eredivisie bevestigt de bondscoach desgevraagd dat Dumfries zijn eerste keuze is op de rechtervleugel in de verdediging.

Hans Kraay junior wil van Koeman weten wat zijn plannen zijn met de back van Inter. “Kan jij nu gewoon ons vertellen: ‘Dumfries is gewoon mijn rechtsback’? Is hij gewoon onomstreden? En als je geen ‘ja’ zegt, heb je een probleem.”

“Ja”, antwoordt Koeman lachend. “Dat is een serieus antwoord. Hij heeft natuurlijk heel veel betekend. Met zijn inbreng, hoe hij voetbalt, wat hij ervoor doet, is het gewoon een belangrijke speler voor het Nederlands elftal. Hij heeft de laatste wedstrijden niet veel gespeeld bij Inter. Ik weet niet of dat te maken heeft met het verlengen van zijn contract, maar daar duiken we in.”

Dumfries speelde vijftig interlands voor Oranje en maakte daarin zes goals. Ook was hij in zijn laatste tien interlands goed voor acht assists. Koeman zou ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld Jeremie Frimpong, maar geeft Dumfries dus het krediet. Analist Karim El Ahmadi snapt dat wel. “Hij geeft ook de rest van het elftal zoveel energie, met zijn manier van druk zetten.”

Plek onder de lat

Een plek in het elftal die altijd voor discussie zorgt, is de keeperspositie. Kraay vraagt aan Koeman of Sparta-keeper Nick Olij, die in oktober eenmaal bij de groep zat, een optie is om mee te nemen naar het EK. “Ja. We volgen een aantal keepers en daar is Nick Olij een van.” Ook wil Kraay weten of Koeman zal kiezen voor Justin Bijlow onder de lat, indien de Feyenoord-doelman fit is. “Dat heb ik nog niet bepaald. Dat weet ik nog niet. Ik denk dat hij in potentie een eerste keeper kan zijn, maar dat vind ik ook van Verbruggen en Flekken.”