Van Persie ontlokt Moyes een bekentenis na AZ - West Ham United

Na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United ontstond een onderonsje tussen David Moyes en Robin van Persie bij BT Sport. De trainer van West Ham memoreerde dat Van Persie een hattrick maakte in de achtste finale van het Champions League-seizoen 2013/14, toen Moyes de Nederlander onder zijn hoede had bij Manchester United.

Van Persie zei na AZ - West Ham dat hij blij was voor Moyes, waarna de Schot reageerde: "Robin maakte een hattrick voor me toen we Olympiakos versloegen. Een van onze grootste prestaties was dat we Manchester United naar de kwartfinale van de Champions League kregen. Dat is misschien niet goed genoeg voor Man United, maar toch zeker niet slecht. Robin maakte die hattrick." Het was een zeer belangrijke, want daarmee poetste Manchester United destijds een 2-0 nederlaag weg, door zelf met 3-0 te winnen.

"Ik ben heel blij voor je, je verdient het", zei Van Persie tegen zijn voormalig trainer. "Je bent een grote trainer. Ik zie dat het team vanuit jouw filosofie speelt. Vanavond werd in de zone gespeeld vanuit de 4-4-2, maar iedereen voert zijn taken uit. Ik zie dat de spelers het voor jou doen. Dat bewijst dat je een grote trainer bent." Van Persie insinueerde daarmee dat West Ham tegen AZ niet het gebruikelijke spel speelde en dat was ook te merken aan het onophoudelijke tijdrekken. Moyes bekende dat zijn ploeg aanvallend niet optimaal was en zei zelfs een voorbeeld te nemen aan José Mourinho.

"We zijn graag beter in aanvallend opzicht. We hebben veel internationals gehaald, zoals Lucas Paquetá, om een beter voetballende ploeg te worden", zei de trainer. "Als je twijfelt, moet je teruggaan naar de basis, naar de speelstijl die resultaten heeft opgeleverd. Laten we eerlijk zijn... Een van de trainers die ik enorm bewonder is José Mourinho. De teams van Mourinho zouden het nooit in hun hoofd halen om… Die vinden een manier om te winnen. Dat moesten wij ook doen. Gelukkig is dat gelukt."