Beoordelingen Ajax - AZ: één Ajacied valt wederom door de mand

Ajax en AZ hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht in een onderlinge strijd om plek drie. De wedstrijd eindigde in 0-0 en daardoor blijft het verschil tussen beide ploegen twee punten op de ranglijst. FCUpdate.nl beoordeelt de spelers van beide ploegen met een cijfer.

Beoordelingen Ajax: Geronimo Rulli 7; Devyne Rensch 6, Jurriën Timber 6,5, Edson Álvarez 6, Jorrel Hato 7; Kenneth Taylor 6,5, Davy Klaassen 6, Dusan Tadic 5,5; Mohammed Kudus 5 (Owen Wijndal 6), Brian Brobbey 4,5, Steven Bergwijn 6,5.

Beoordelingen AZ: Matthew Ryan 7; Yuki Sugawara 6,5, Pantelis Hatzidiakos 6, Sam Beukema 6,5, Milos Kerkez 6; Tijjani Reijnders 6, Sven Mijnans 6, Jordy Clasie 6,5, Jens Odgaard 6 (Mayckel Lahdo 6,5), Vangelis Pavlidis 5,5, Myron van Brederode 6.

*spelers moeten minimaal twintig minuten hebben gespeeld voor een beoordeling

Man of the Match: Jorrel Hato