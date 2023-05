De maat is vol: 'Desnoods geef je ze een onvoorwaardelijkere puntenaftrek'

FC Groningen gaat een roemloze en gênante degradatie tegemoet. Het lot van de club is al bezegeld, volgend seizoen worden de wedstrijd van de provincieclub in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Groningen kende een prima reputatie, maar daar is niks meer van over na al het gedoe met de supporters. Tegen Ajax was het opnieuw raak, FCUpdate-redacteur Nathan Sprey vindt dat ze KNVB historisch hard moet ingrijpen.

"Dit ga je jarenlang onthouden over het rampseizoen van FC Groningen. Het is een zwarte bladzijde. Hier kan je niet hard genoeg tegen optreden, het is dit seizoen al de derde keer dat het misgaat. Het wordt tijd voor de KNVB om keihard in te grijpen een daad te stellen naar andere supportersgroepen. Desnoods geef je ze een onvoorwaardelijkere puntenaftrek, doe het alsjeblieft", aldus de redacteur.

