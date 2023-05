Ajax toch niet de (enige) schuldige voor het afblazen van de huldiging voor de Ajax Vrouwen

Niet Ajax heeft de huldiging voor het damesteam gecanceld, maar de gemeente Amsterdam ging uiteindelijk niet akkoord. De Amsterdamse club kwam met voorwaarden die de gemeente niet kon uitvoeren en dus werd er een streep gezet door het feest.

Ajax wilde niet dat de huldiging ging plaatsvinden na het einde van de competitie en stelde andere voorwaarden voor, meldt NOS. De recordkampioen van Nederland zou de huldiging pas na de zomer of in 2024 willen laten plaatsvinden, maar daar ging de gemeente niet mee akkoord.

Normaal gesproken wordt zo’n huldiging ook een paar dagen na het behalen van het kampioenschap gehouden en dat vond de gemeente ook. Ajax stond niet open voor een alternatief op korte termijn en daarom ging het feest niet door. Tevergeefs deed de Amsterdamse club nog een poging om het over de zomer te tillen, maar ook dat werd weggewoven.

Ajax gaf woensdag in een statement aan dat de club niet achter het moment en de locatie stond. “Het kampioenschap is al even geleden (7 mei) en het momentum is dus voorbij. En het vermoeden is dat de opkomst tegenvalt, wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal.”

Daar kreeg Ajax veel kritiek op. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig”, reageerde oud-Ajacied Merel van Dongen. “Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als “mijn” club.” Sportjournalist Barbara Barend gaf bij Radio 1 aan dat ze het een gemiste kans vond. “De vrouwen hebben hier kneiterhard voor gewerkt. Ik denk dat als ze die huldiging alsnog doen, dat dan het hele Leidseplein vol staat.”