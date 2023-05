Douvikas gedreven om topscorer te worden: 'Tuurlijk houdt het me bezig'

Anastasios Douvikas is op dit moment topscorer van de Eredivisie en is er erg mee bezig om Xavi Simons en Sydney van Hooijdonk van zich af te houden. Veel clubs kunnen wel zo’n doelpuntenmaker gebruiken, maar op dit moment is de Griek daar nog niet mee bezig.

Douvikas speelde zondagmiddag met FC Utrecht tegen Ajax en tekende vlak na rust voor de gelijkmaker. Na de wedstrijd keek de spits gelijk naar de verrichtingen op de andere velden. “Eentje erbij voor Simons”, zegt de Griek in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als het zo blijft, zou ik heel blij zijn.”

Op dit moment heeft Douvikas al achttien doelpunten gemaakt. Simons heeft er zeventien ingeschoten en Van Hooijdonk heeft er zestien in het netje geschoten. “Ja, natuurlijk houdt het me bezig, die topscorerslijst. Een spits wil scoren, dan is hij belangrijk voor het team. En scoren, dat doe ik dit seizoen. Het zou een grote eer zijn als ik als topscorer van de Eredivisie eindig.”

Het is op dit moment niet de vraag óf Douvikas vertrekt uit Utrecht, maar voor hoeveel hij vertrekt uit de Domstad. “Hoe ik mijn sportieve toekomst zie?”, herhaalt de topscorer de vraag. “Die vraag parkeer ik voorlopig even bij mijn manager. Ik ben op dit moment namelijk maar met één ding bezig. Ervoor zorgen dat FC Utrecht Europees voetbal haalt. Daar moet alles voor wijken, daar zijn nog meer belangrijke doelpunten voor nodig. Daar focus ik me op. Dan kijken we na het seizoen wel weer verder.”