El Ahmadi stelt Kökçü de vraag waar iedereen antwoord op wil; Kuyt geeft advies

Orkun Kökçü stevent af op zijn eerste landstitel met Feyenoord. Na de 0-2 zege op Excelsior is Feyenoord nog twee punten verwijderd van het kampioenschap. Kökçü noemde het na afloop 'stiekem wel mooi' dat het karwei volgende week voor eigen publiek kan worden afgemaakt tegen Go Ahead Eagles.

"We zijn heel blij, omdat we op matchpoint staan. We kunnen het zondag afmaken. Het is stiekem ook wel mooi dat we het thuis kunnen afmaken", zei Kökçü tegen ESPN. Doordat PSV zaterdag won van Sparta Rotterdam, kon Feyenoord nog geen kampioen worden tegen Excelsior. "We kwamen hierheen om drie punten te pakken, ongeacht of PSV had gewonnen of niet."

Santiago Giménez maakte beide doelpunten en werd daarmee de matchwinner. "We weten dat Igor (Paixão, red.) een heel goede voorzet heeft, Santi weet dat ook. Santi is heel belangrijk voor ons in de spits", besefte de aanvoerder.

Bij het interview waren ook Karim El Ahmadi en Dirk Kuyt aanwezig. De landskampioenen van 2017 kregen van Jan Joost van Gangelen de vraag of ze advies hadden voor het huidige Feyenoord. "Ze moeten gewoon doorgaan zoals ze al weken bezig zijn", antwoordde Kuyt. "Ze moeten gewoon de wedstrijd winnen, daarna alleen maar genieten. Er gaan er heel mooie dingen gebeuren en dat hebben jullie ook verdiend."

El Ahmadi reageerde door zelf een vraag te stellen aan Kökçü, die ook veel fans bezighoudt. "Ik ben wel benieuwd of je blijft." Kökçü antwoordde: "Of ik ga blijven? Ik weet nog van niks. Ik ben gewoon Feyenoorder." El Ahmadi: "Ik hoop voor heel Feyenoord dat hij blijft." Volgens Kuyt hoeft de middenvelder zich nog niet met die zaken bezig te houden. "Ik zou eerst lekker genieten van deze weken en daarna de balans opmaken."