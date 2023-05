Feyenoord slaat nú al grote slag voor volgend seizoen: ‘Met één voorbehoud…’

Wie dacht dat Arne Slot Feyenoord na dit seizoen zou gaan verlaten voor een avontuur bij Tottenham Hotspur, kwam bedrogen uit. Het had er begin deze week veel van weg dat de oefenmeester naar de Premier League zou verkassen, maar hij vertelde de Feyenoord-leiding de club trouw te blijven. Daarmee heeft Feyenoord nú al een flinke voorsprong op Ajax en PSV, stelt Willem Vissers.

De Telegraaf en andere binnenlandse media pakten afgelopen maandag uit met het grote nieuws dat Rafaele Pimenta, de zaakwaarnemer van Slot, zich woensdag zou melden in De Kuip voor een gesprek met de Feyenoord-leiding over de toekomst van de oefenmeester. Vanuit Engeland sijpelden de berichten door dat Tottenham Hotspur een formeel bod aan het voorbereiden was. Feyenoord-fans vreesden voor een vertrek van de trainer, maar hij staat dus minstens nog een seizoen aan het roer.

Daarmee hebben de Rotterdammers een grote slag geslagen ten opzichte van hun concurrenten, schrijft Vissers in De Volkskrant. “Was voetbal een totaal voorspelbaar tijdverdrijf, dan stond kampioen Feyenoord al voor de aftrap van seizoen 2023-2024 zes punten voor. Rust en opluchting overspoelden de kampioen en zijn aanhang donderdag na de toezegging van trainer Arne Slot om te blijven. De gevoelens contrasteren hevig met oprispingen, onzekerheid en boosheid bij de traditionele rivalen Ajax en PSV.”

Waar velen misschien wel hadden verwacht dat Slot een topseizoen met Feyenoord zou bekronen met een toptransfer naar de Premier League, vindt Vissers diens aanblijven ‘niet onlogisch’. “Zijn signatuur was al terug te zien in het transferbeleid voor volgend seizoen, dat al gestalte krijgt met Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) twee oogappels van de trainer. Feyenoord is zeker van miljoenen aan inkomsten door deelname aan de Champions League, en heeft nu de tijd en rust om de selectie waar mogelijk intact te houden en te versterken, in de wetenschap dat aanvoerder Orkun Kökcü mogelijk tot de vertrekkers behoort”, schrijft Vissers.

Onrust bij de achtervolgers

Hoe groot is het contrast met Ajax en PSV. De concurrenten van Feyenoord strijden zondag om de felbegeerde tweede plek, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Niet alleen binnen de lijnen is er nog veel onzeker bij Ajax en PSV. “Terwijl het vreugdevuurtje bij Feyenoord ruim anderhalve week na de titel weldadig oplaaide, stak PSV zichzelf woensdag in brand door het plotse vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij, een speelronde voor het einde van de competitie. Hij voelde zich in de steek gelaten door clubleiding en sommige spelers”, zag Vissers.

Ook in Amsterdam heersen er veel twijfels over het hoofdtrainerschap. “Bij Ajax is trainer ad interim John Heitinga symbool voor de situatie bij de club. Elke week krijgt de opvolger van de in januari ontslagen Alfred Schreuder dezelfde vraag voorgelegd: of hij mag blijven. (…) Bij Ajax weten slechts weinigen hoe het verder gaat, behalve dat technisch directeur Sven Mislintat vorige week officieel is begonnen met zijn megaklus, om de successen uit de tijd van Erik ten Hag terug te brengen naar de hoofdstad.”

“Duidelijk is dat Ajax en PSV zoekende zijn, op allerlei fronten, terwijl Feyenoord juist al veel heeft gevonden. Zes punten voorsprong dus, virtueel. Met één voorbehoud: de nieuwe competitie start pas over een kleine drie maanden. Dan kan veel weer anders zijn in een wereld van dagkoersen”, besluit Vissers.