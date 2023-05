Lee Towers zingt maandagmiddag You'll Never Walk Alone tijdens de huldiging van Feyenoord. Sommige fans doen er goed aan om goed op te letten, want de uitvoeringen van de supporters stellen teleur.

"Het zijn de zenuwen" 😂



Gelukkig doet Lee Towers het vanmiddag voor 🎤 — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023 Schorre keeltjes mogen de pret niet drukken. Deze jongen geeft een klein concert weg. pic.twitter.com/6T7JfNFT5b — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) May 15, 2023