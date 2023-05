'Gelul van Van Basten over AZ... ik vergeleek het met Feyenoord en Ajax'

Valentijn Driessen ergert zich aan de beeldvorming rondom AZ, die in zijn ogen niet altijd terecht is. Met name sinds de eindzege in de Youth League wordt de jeugdopleiding van AZ bewierookt, maar die levert volgens Driessen minder spelers aan het A-elftal dan die van andere topclubs.

"Wat AZ heel goed doet, is het zorgen voor de beeldvorming die is ontstaan rond de club", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Met alle respect voor wat die club heeft bereikt na het bijna-faillissement, maar van de week hoor ik ook weer een paar mensen allerlei dingen over AZ roepen, onder andere Marco van Basten, de ex-coach. Die roept dan: AZ, geweldig, veel eigen jeugd, kopen niet alles zoals Ajax, Feyenoord enzo."

De woorden van Van Basten zorgden ervoor dat Driessen op onderzoek ging. "Ik dacht: ik ga de opstellingen bij de laatste wedstrijden bekijken. Dat waren Ajax- AZ en Excelsior – Feyenoord. Bij Ajax - AZ speelde Ajax met zes spelers uit de eigen opleiding, tegenover twee bij AZ. Een daarvan was Hatzidiakos, die is 25, en de ander was Van Brederode, die zou normaal niet gespeeld hebben, want normaal speelt Karlsson. Een dag later speelt Feyenoord bij Excelsior met vier spelers uit de eigen opleiding en dat waren niet de minste."

"Dan de buitenlanders, want AZ doet zogenaamd niet aan buitenlanders", vervolgt de chef voetbal van de krant. "Bij AZ waren vijf buitenlandse spelers, bij Feyenoord ook, bij Ajax vier. Dus dat gelul van Van Basten… die heeft het zelf natuurlijk niet goed gedaan bij AZ en al helemaal bij Ajax, waar ze nog steeds om hem lachen. Ik hoor dan altijd dat hij zich altijd goed voorbereidt en goed beslagen ten ijs komt. Dan denk ik: er zitten vier man aan tafel, kunnen die niet een keer weerwoord geven?"

