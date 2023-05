Genee komt met opmerkelijke naam als opvolger Slot bij Feyenoord

Feyenoord heeft mogelijk ook Maurice Steijn (49) op het oog als potentiële opvolger van Arne Slot. De Rotterdammers kijken op de trainersmarkt verder omdat mogelijk de succescoach vertrekt. Er is dus ook een optie dat ze shoppen bij stadsgenoot Sparta Rotterdam.

Met dat nieuws kwam Genee dinsdagavond naar buiten in de uitzending van Vandaag Inside. “Ik hoorde in de wandelgangen dat Feyenoord ook aan Maurice Steijn denkt als nieuwe trainer”, zei de presentator na het reclameblok in de talkshow.

Zijn tafelgenoten werden niet direct heel enthousiast van de naam van de huidige trainer van Sparta Rotterdam. “Nee, moeten ze niet doen”, zei analist René van der Gijp op de suggestie van zijn collega tafelgenoot. “Bij Feyenoord heb je een grotere naam nodig als trainer dan Maurice Steijn.” Verder gaf Gijp aan dat Slot snel een keuze moet maken, omdat hij anders mogelijk een slechte naam krijgt. Bij AZ vertrok hij eerder ook al met een smetje.

Steijn heeft een geweldig seizoen achter de rug bij Sparta Rotterdam, die hij vorig jaar op Harry Houdini-achtige wijze in de Eredivisie hield. Eerder was hij bij ADO Den Haag en VVV-Venlo erg succesvol, waarna hij een korte periode in het buitenland werkte bij Al-Wahda. Zijn periode bij NAC Breda werd geen succes, maar in Rotterdam bij Sparta laat hij wederom zien een vakman te zijn.