'Feyenoord denkt aan deze trainers als opvolger van Slot'

Feyenoord houdt op de achtergrond al serieus rekening met een vertrek van trainer Arne Slot. De Rotterdammers zoeken op de trainersmarkt alvast voorzichtig naar een nieuwe eindverantwoordelijke, voor als de hoofdcoach daadwerkelijk besluit om naar Tottenham Hotspur te verkassen. De eerste namen worden concreet genoemd.

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam komt in de Dick Voormekaar Podcast met een aantal suggesties als het gaat om de opvolgers van Slot. Jon Dahl Tomasson (momenteel actief bij Blackburn Rovers) is zeker een kandidaat: zijn naam viel eerder ook al bij De Kuip. “Hij is in elk geval gevraagd naar zijn situatie”, weet Krabbendam, die ook nog met een lijstje talentvolle trainers naar buiten komt.

Artikel gaat verder onder video

Dat zijn geen trainers die Feyenoord direct gaat benaderen, maar wel in de toekomst een rol kunnen gaan spelen in Rotterdam-Zuid. “Ze hebben wel geleerd van Slot, dat was ook geen big name. Iemand als Dick Schreuder die volgen ze ook gewoon. Niet om meteen aan te stellen, maar ze kijken wel hoe hij als trainer is en brengen hem in kaart. Marcel Keizer is uit hetzelfde hout gesneden”, aldus Krabbendam, die wel opmerkt dat Keizer weinig meer met de media te maken wil hebben en daardoor mogelijk afgestreept zou kunnen worden.

Ook het doorschuiven van assistent Sipke Hulshoff is een serieuze optie, waarbij ‘kind aan huis’ Giovanni van Bronckhorst mogelijk dan aan de technische staf kan worden toegevoegd. “En Peter Bosz hoor je ook. Dat is ook een reflex: Bosz moet altijd maar meteen komen. Hij laat zijn ploegen wel leuk voetballen, maar het is ook niet zo dat hij veel prijzen gewonnen heeft", weet Krabbendam. Zijn verleden bij Feyenoord kan echter wel voor problemen zorgen in een nieuwe periode in De Kuip.

Danny Buijs en Dirk Kuijt liepen eerder al mee met Slot, maar zouden niet direct serieuze opties zijn om Slot op te volgen als hij daadwerkelijk vertrekt, zo wordt besproken in de podcast. Eerder viel ook de naam van onder anderen Pascal Jansen (AZ), maar rondom zijn komst zijn vooralsnog geen ontwikkelingen te melden.