'Goed nieuws voor Slot: huurling blijft waarschijnlijk nog een jaar'

Sebastian Szymanski blijft naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar in Rotterdam voetballen. Nu bekend is dat Arne Slot bij Feyenoord blijft, kan de manager alvast een selectie voor volgend seizoen samenstellen. De Pool kan door de regeling van de FIFA opnieuw gehuurd worden van Dinamo Moskou.

Slot blijft in Rotterdam en waarschijnlijk zijn er ook spelers die blijven, waaronder Szymanski. Maar ook gaan er mensen weg. “Ze kunnen intern wel rekening houden met een vertrek van aanvoerder Orkun Kökcü, met het feit dat linkerspits Oussama Idrissi in principe zal terugkeren naar Sevilla dat hem had verhuurd en dat de Pool Sebastian Szymanski naar alle waarschijnlijkheid wel bij Feyenoord blijft”, is te lezen bij het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De FIFA kondigde maandag aan dat spelers die spelen in Oekraïne of Rusland weer een jaar gehuurd kunnen worden. Als Feyenoord de Pool definitief wilde overnemen, moest het naar verluidt negen miljoen euro aftikken. Daar kunnen de Rotterdammers nog een jaar onderuit komen.

Naast het waarschijnlijk langere verblijf van Szymanski heeft Slot ook een aantal nieuwe spelers aangetrokken voor volgend seizoen. Thomas van den Belt komt over van PEC Zwolle en Ramiz Zerrouki verlaat FC Twente na dit seizoen. Zo wordt een eventueel vertrek van Kökcü opgevangen door Feyenoord.