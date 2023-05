Goed nieuws voor Ten Hag: tweetal keert terug voorafgaand aan cruciaal seizoensslot Manchester United

Erik ten Hag kan zaterdag mogelijk weer een beroep doen op aanvaller Marcus Rashford. Zijn topscorer ontbrak afgelopen weekend nog tijdens de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers wegens een blessure, maar maakte woensdag zijn rentree op het traingingsveld van Manchester United.

Bovendien kreeg Ten Hag nog meer goed nieuws uit de ziekenboeg; ook middenvelder Scott McTominay liet zijn gezicht zien tijdens de oefeningssessie. De Schot staat al anderhalve maand langs de kant, of hij zaterdag minuten kan maken in het uitduel tegen nummer veertien Bournemouth is dan ook nog maar de vraag.

Rashford kan dat vermoedelijk wél, wat voor Ten Hag een grote opsteker betekent. De Engelsman was in alle competities al goed voor 29 doelpunten voor United en is daarmee de meest trefzekere speler van het elftal. Na de wedstrijd tegen Bournemouth volgen ook nog confrontaties met Chelsea en Fulham in de Premier League, waarna United het seizoen afsluit met de FA Cup-finale tegen stadgenoot en rivaal Manchester City.

De komende drie wedstrijden in de competitie zijn cruciaal voor het al dan niet slagen van het eerste seizoen van Ten Hag bij de Engelse topclub. Zijn elftal staat momenteel vierde, met evenveel punten maar een beduidend minder goed doelsaldo dan nummer drie Newcastle United. Liverpool volgt met één punt achterstand, maar speelde wel een wedstrijd meer. Als Ten Hag erin slaagt in ieder geval de vierde plaats vast te houden, dan speelt Manchester United volgend seizoen na een jaar afwezigheid weer in de Premier League.