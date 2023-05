Hélène Hendriks komt met nieuws over toekomst van Leo Driessen

Leo Driessen geeft zondag voor de laatste keer commentaar bij een wedstrijd op ESPN. Het afscheid van de 67-jarige commentator is in aanloop naar de laatste speelronde in de Eredivisie bekendgemaakt door Hélène Hendriks.

Na het bekendmaken van de opstellingen van AZ en PSV onthulde Hendriks het nieuwtje. "Ik wil nog even de aandacht op deze man richten", sprak de presentatrice, waarna Driessen in beeld kwam. "Het is zijn laatste wedstrijd voor ESPN in een stadion."

In de studio van de zendgemachtigde waren ze benieuwd of Driessen écht stopt. "Het is net Heintje Davids. Leo is een beetje de Dick Advocaat van ESPN", grapte Jan Joost van Gangelen. "Hij zegt dat het zijn laatste wedstrijd is. Er komen straks bloemen en daarna komt hij weer terug. Je kent hem toch?", reageerde Hendriks met een knipoog.

Driessen is al tientallen jaren als verslaggever/commentator werkzaam in de sportwereld. Op dit moment geeft hij niet alleen voor ESPN, maar ook namens onder meer Viaplay commentaar bij wedstrijden. Zaterdag ging hij lelijk de fout in door bij de bloedstollende titelrace in de Bundesliga verkeerde informatie te geven.