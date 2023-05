Leo Driessen slaat modderfiguur met commentaar in Duitse titelrace; Twitteraars reageren vol ergernis

Leo Driessen heeft zaterdag een modderfiguur geslagen tijdens het kampioensduel van Borussia Dortmund met 1. FSV Mainz (2-2). Toen Bayern München in de slotfase de 1-1 incasseerde tegen 1. FC Köln was Dortmund virtueel landskampioen van Duitsland, ondanks dat die Borussen zelf op dat moment tegen een 1-2 achterstand aankeken. Driessen, die namens Viaplay commentaar gaf bij Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz, reageerde op de gelijkmaker van Köln tegen Bayern door te zeggen dat Dortmund ‘nog maar één doelpunt nodig had’ om kampioen van Duitsland te worden. Die informatie was op dat moment echter volstrekt onjuist.

Dortmund had voorafgaand aan de laatste speelronde twee punten meer dan Bayern, waardoor Dortmund bij ieder puntverlies van Bayern tegen Köln de koppositie automatisch zou behouden. Driessen had dat zelf pas echter in de 89ste minuut van de wedstrijd door. Twitteraars hebben zich massaal geërgerd aan Driessen, die zelf via Twitter inmiddels het boetekleed heeft aangetrokken en benadrukt dat hij zichzelf wel degelijk had voorbereid op de ontknoping in de Duitse titelrace.

Leo Driessen dacht dat Dortmund nog een goal nodig had bij een gelijkspel van Bayern. Ik zeg verder niks… #BVBM05 — Dirk (@zelf_Dirk) May 27, 2023

Ah, Leo Driessen komt er ook eindelijk achter dat, door de 1-1 van Köln, Dortmund nu virtueel kampioen is... Wat een ergernis die man #dorm05 #Bundesliga — Hiddevanderwal1995 (@HiddevanderWal) May 27, 2023

Wat is Leo Driessen een verschrikkelijk slechte commentator, snapt niet eens dat dortmund nu kampioen is #viaplay #dortmund — Leon Mulder (@leonvandersar1) May 27, 2023

Heb en had Leo Driessen altijd heel hoog zitten, maar het kan echt niet meer. Hij komt er nu net achter dat Dortmund kampioen wordt als Bayern gelijk speelt 😂😂❤️ #BVBM05 — Rob (@djdkmntl88) May 27, 2023