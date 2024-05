'Sarri twee maanden na vertrek bij Lazio dichtbij terugkeer in Engeland'

Nog geen twee maanden na zijn vertrek bij SS Lazio, lijkt trainer Maurizio Sarri zich te kunnen opmaken voor een terugkeer in de Engelse Premier League. Volgens het Italiaanse TuttoMercato heeft de oefenmeester inmiddels een uitstekend voorstel ontvangen van Newcastle United, dat zich zou willen ontdoen van Eddie Howe. Er zijn echter meer kapers op de kust.

Sarri vestigde in zijn periode als trainer van Napoli, dat hij tussen 2015 en 2018 onder zijn hoede had, zijn naam als trainer. Chelsea haalde hem daarna naar Engeland, maar na een seizoen zat zijn avontuur aan de andere kant van Het Kanaal er alweer op. Na een jaartje Juventus trok Sarri vervolgens naar Lazio, waarmee hij eerder dit seizoen in de Champions League nog tegenover Feyenoord stond. In maart leverde hij, vlak voor het einde van zijn derde seizoen, zijn contract echter in.

Meerdere Italiaanse clubs zouden de 65-jarige Sarri inmiddels in het vizier hebben voor volgend seizoen. Football Italia meldt dat Fiorentina, Torino, AC Milan én een terugkeer bij Napoli tot zijn opties zouden behoren. TuttoMercato schrijft echter dat zijn toekomst weleens in Engeland zou kunnen liggen: Newcastle United zou in de Italiaan de vervanger van Howe zien en met een lucratief aanbod het eveneens geïnteresseerde West Ham United af willen troeven. Sarri zou zelf nog twijfelen of hij daarop moet toehappen, al zou het project van de clubeigenaren hem wel aanspreken.

Howe staat sinds november 2021, kort nadat Newcastle in Saudische handen kwam, onder contract bij The Magpies. In zijn eerste volledige seizoen leidde hij de steenrijke en ambitieuze club naar de vierde plaats in de competitie, en daarmee terug naar de Champions League. In het huidige seizoen dreigt de club echter naast Europees voetbal te grijpen: met nog vier wedstrijden te spelen staat Newcastle zevende, met een punt minder dan het Manchester United van Erik ten Hag.

