Hyballa kiest na rood Kortsmit voor aanvaller Jort van der Sande in het doel

NAC Breda moet het play-offduel van zaterdagavond met MVV Maastricht afmaken met aanvaller Jort van der Sande in het doel. Doelman Roy Kortsmit werd in de 83ste minuut met rood van het veld gestuurd na een overtreding op Ruben van Bommel. Omdat NAC op dat moment al drie wisselmomenten had toegepast in de reguliere speeltijd, mocht trainer Peter Hyballa zijn reservekeeper niet in het veld brengen en moest Van der Sande de keepershandschoenen om doen.

Kortsmit schatte een diepe bal verkeerd in en moest zijn fout zodoende corrigeren met een harde charge op Van Bummel. Gelukkig voor de keeper raakte hij zijn tegenstander net buiten de zestien, waardoor de bal niet op de stip ging. Omdat Hyballa al drie wisselmomenten had toegepast, moest hij een veldspeler het doel laten verdedigen in de slotfase. Hij koos voor Van der Sande.

Op het moment van de rode kaart leidde NAC overigens comfortabel met 1-3 in Maastricht. De zege kwam niet meer in gevaar voor de ploeg van Hyballa. Sterker nog: in de slotfase werd het ook nog 1-4.

Opmerkelijk is dat Kortsmit twee wedstrijden geleden op soortgelijke wijze een rode kaart pakte. Deze werd destijds, opmerkelijk genoeg, teruggetrokken door de tuchtcommissie