Jansma lovend over beslissing van bondscoach Koeman: 'Gewoon een echte voetballer'

Kees Jansma vindt het zeer terecht dat Tijjani Reijnders door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van AZ maakt voor de eerste keer kans op een avontuur bij Oranje. Jansma is van mening dat Reijnders ook voor Nederland van waarde kan zijn.

De prestaties van Reijnders (25) kwamen donderdagavond vlak voor de wedstrijd tussen AZ en West Ham United ter sprake. "De mogelijkheden van Koeman zijn niet al te groot, maar dit is gewoon echte voetballer. Hij is zeer doelgericht met zijn passes en heeft een goed afstandsschot. Het is terecht dat hij in de voorselectie zit", waren de duidelijke woorden van Jansma bij Veronica.

Reijnders baarde vorige week nog opzien door tevreden te zijn met het spel van AZ in de eerste wedstrijd tegen West Ham. De Alkmaarders verloren echter met 2-1, maar de middenvelder kreeg wel de complimenten na de wedstrijd. Jansma ging niet mee in de euforie van presentatrice Hélène Hendriks, die dat juist wel mooi vond. "Dat heb ik dus niet. Het is leuk om goed te spelen, maar je moet winnen."

Het is natuurlijk nog de vraag of Reijnders de definitieve selectie van Koeman gaat halen. Wim Kieft weet dat de middenvelder, die volgens De Telegraaf op de radar van Ajax staat, een voordeel heeft ten opzichte van anderen. "Ik heb even niet alle middenvelders van het Nederlands elftal in mijn hoofd. Maar dit is wel een speler die je op verschillende manieren kunt gebruiken."