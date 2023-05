Johan Derksen voorspelt chaos op de Coolsingel na aankondiging Rotterdamse politie

Johan Derksen vreest dat de huldiging van Feyenoord uit gaat draaien op "een chaos" nu de Rotterdamse politie heeft aangekondigd op te zullen treden bij spreekkoren over Joden. Toch is het volgens Derksen goed dat ingegrepen wordt bij antisemitische of homofobe teksten rond voetbalwedstrijden.

"Dat wordt een chaos met honderdduizend mensen", voorspelde Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside. Toch vindt hij het besluit van de politie, in navolging van die in Amsterdam bij Ajax - AZ, toe te juichen. "Je moet wél ingrijpen, want anders wordt het weer oogluikend toegestaan. Scheidsrechters fluiten alleen af als supporters 'Je moeder is een hoer' zingen", aldus Derksen.

Ook René van der Gijp zou het niet erg vinden als spreekkoren die als kwetsend worden ervaren door homoseksuelen en Joden uit de stadions verdwijnen, zo geeft hij aan. Daarbij maakt hij wel een belangrijke kanttekening: "Als een hele bus zingt: 'Wie niet springt die is een Jood', dan is dat niet gelijk Jodenhaat of antisemitisme", aldus Van der Gijp. "Of dat jongens die zingen dat Xavi Simons homo is, dat dat homohaters zijn? Zij zingen dat omdat ze een teringhekel aan Ajax hebben, of een pleursihekel aan dat ventje (Simons, red.)."

"Maar René, de Joden en de homo's ervaren dat wél zo", werpt Derksen tegen. Tafelgast Albert Verlinde mengt zich in de discussie met een duidelijk standpunt. "Je kwetst er een hele groep mensen mee, dat is één", aldus de journalist en musicalproducent. "Maar twee is ook dat mensen die minder goede bedoelingen hebben een soort vrijbrief krijgen omdat het op de tribune toch ook mag worden geroepen." Derksen doet de spreekkoren uiteindelijk af als 'kuddegedrag' en komt tot slot met een vergelijking. "Ik vind dat nog altijd erger dan een plastic bekertje op het veld."