Kenneth Pérez niet onder de indruk van 'man van 120 miljoen'

Kenneth Pérez is niet onder de indruk van West Ham United-aanvoerder Declan Rice (24). De Engels international wordt in verband gebracht met de halve top van de Premier League, maar kon Pérez nauwelijks bekoren tijdens het heenduel tussen West Ham en AZ in Londen.

"Het is ook een beetje oneerlijk", gaf de Deen toe bij ESPN. "Dan wordt dat bedrag van 120 miljoen genoemd en dan ga ik gelijk kijken van: Laat het maar zien!", zegt hij. Rice was bedrijvig op het middenveld, zo moet Pérez toegeven, maar de genoemde transfersom is hij in zijn ogen niet waard. "Leuk, bal afpakken, een beetje rennen", vat Pérez het spel van de middenvelder samen.

Rice werd in januari van dit jaar 24, maar speelde intussen al 41 interlands in de Engelse ploeg. Zowel op het EK van 2020, gespeeld in 2021, als op het voorbije WK in Qatar was hij basisspeler in de Engelse ploeg. Op dat eerste toernooi reikte Engeland tot de finale, die op Wembley verloren ging tegen Italië.

Sowieso is West Ham volgens Pérez niet te vergelijken met Manchester City, dat woensdag met een absolute galavoorstelling afrekende met Real Madrid en daardoor de finale van de Champions League bereikte. "Ik heb gisteren een Engelse ploeg gezien", begint Pérez, "zelden gezien dat twee van de allerbesten ter wereld tegen elkaar spelen, en de ene speelt de andere he-le-maal weg."