Ajax-middenvelder Kenneth Taylor heeft zich genoodzaakt gevoeld om te reageren op een gerucht dat op sociale media rondgaat. Yvonne Coldeweijer had vernomen dat Noor Omrani, de vriendin van Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen, zou zijn vreemdgegaan met Taylor. Dat gerucht heeft ze inmiddels verwijderd en wordt ontkend door Taylor.

Taylor las het gerucht ook en besloot een e-mail te sturen naar Coldeweijer, die de tekst daarvan heeft gedeeld. "Mensen hadden mij ook al hierover gevraagd een tijdje geleden, maar het is dus niet waar, kan ik je bij dezen vertellen. De speler (Pedersen, red.) weet dat ook en ik weet ook echt niet hoe deze roddel in de wereld is gekomen."

Artikel gaat verder onder video

Coldweijer kreeg ook een ander gerucht te horen. "Ik heb gehoord dat zij (Omrani, red.) samen met Kenneth, zijn voetbalvriend en haar hockeyvriendin (namen zijn bij mij bekend) seks hebben gehad in een hotel begin 2022." Omrani ontkent dat 'met klem', al heeft ze wel een keer drankjes gedaan met Taylor en de twee vrienden.

Dat was in september 2021 en volgens Omrani bleef het bij drankjes. Bovendien kreeg ze pas in oktober 2021 een relatie met Pedersen. Volgens Coldeweijer gaan er 'andere verhalen rond' bij Ajax, maar desondanks heeft ze haar eerste bericht verwijderd.