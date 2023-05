Khalid Kasem geeft nieuwe update over gezondheid Abdelhak Nouri

Abdelhak Nouri kreeg op 8 juli 2017 een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen waardoor hij blijvende hersenschade opliep. Khalid Kasem, advocaat van beroep en schrijver van het boek Nouri: een onvervulde droom, was vrijdagavond te gast bij het programma Voetbal Café van Ziggo Sport en gaf een update over de situatie van Nouri.

“Ik pak even je boek Khalid, want ik vraag me af hoe het is met die jongen (Nouri, red.)”, begint presentator Bas van Veenendaal, waarna Kasem met een heldere uitleg komt. “Alles is naar omstandigheden goed zeggen we altijd. Hij heeft een hele lage staat van bewustzijn, maar hij is erbij”, vertelt de auteur van het boek.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een hele lichte vorm van communicatie. Hij zal niet spreken, maar je ziet zo af en toe een lach”, gaat Kasem verder. “Of hij beweegt met zijn wenkbrauwen, dan zie je of hij iets wil of niet wil. Dus er is een lichte vorm van communicatie. Maar het is natuurlijk bij lange na niet de ‘Appie’ die het ooit geweest is, en er is ook geen perspectief op dat het zich significant zal verbeteren”, licht de advocaat van beroep vervolgens toe.

Gezonde jongen

“Maar het is een gezonde jongen, zijn hart werkt goed. Als je de Appie zag in het begin toen het net gebeurd was en de Appie die je nu ziet, dan heeft hij al zoveel meer stappen gemaakt dan de artsen ooit voorspeld hebben”, sluit de schrijven van het boek het emotionele onderwerp af.