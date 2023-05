KNVB doet onderzoek naar bizar duel Barendrecht: nacompetitie mogelijk op de tocht

De KNVB is een onderzoek gestart naar het bizarre duel in de Derde Divisie tussen Barendrecht en GVVV. In de slotfase gaf eerstgenoemde ploeg bewust een overwinning weg, om zelf nog met een periodetitel aan de haal te gaan. De Nederlandse voetbalbond krijgt in het onderzoek overigens medewerking van de club zelf, want zij hebben hun bizarre toegelicht en min of meer toegegeven.

'Met het oog op de competitiestructuur van de Derde Divisie heeft BVV Barendrecht gisteren gebruik gemaakt van de mogelijkheden om een (vervangende) periodetitel te bemachtigen. Dat wilden we bereiken door onze wedstrijd tegen GVVV te winnen. Er was ook een scenario waarbij we van hen moesten verliezen om als derde te eindigen op de ranglijst en daarmee een vervangende periodetitel te krijgen. We zouden onszelf op prestatieve gronden tekort doen als we die mogelijkheid niet zouden aangrijpen', gaf de club als reden op voor het weggeven van de 3-1 voorsprong.

'We hebben niet verloren om onze directe tegenstander of andere tegenstanders te helpen, maar alleen uit eigen belang. We hebben begrip voor de morele bezwaren tegen het wedstrijdverloop, maar deze situatie is het gevolg van de competitieopzet rondom het vergeven van periodetitels', vervolgt de club uit de Derde Divisie.

Bij elke andere uitslag zou Barendrecht zonder prijs hebben gezeten. Concurrent Sparta Nijkerk is uiteraard boos over de actie, want zij liepen nacompetitie mis door dit bizarre scenario. Opzettelijk verliezen is niet toegestaan in de reglementen, maar met het statement heeft Barendrecht dat wel min of meer toegegeven.

Welke mogelijke straffen de club boven het hoofd hangt, zijn niet bekend. Wel gaat de KNVB de club dus mogelijk een sanctie opleggen na het zien van de beelden en lezen van het statement van Barendrecht. Opponent GVVV won door de omwenteling de periodetitel en Barendrecht werd de hoogstgeklasseerde ploeg zonder periodetitel, waardoor zij het ticket voor de nacompetitie hebben bemachtigd. Het is nog onduidelijk of het duel met TEC morgenavond doorgaat of dat de KNVB voordien nog ingrijpt.