Koeman zou Messi níet terughalen naar FC Barcelona deze zomer

Ronald Koeman zou Lionel Messi niet terughalen naar FC Barcelona, als hij voor de komende zomer in de schoenen stond van de clubleiding. De voormalige coach van de Catalaanse grootmacht denkt ook niet dat de Argentijn nog richting Camp Nou komt.

“Dat heeft alles te maken met de financiële situatie van FC Barcelona”, gaf Koeman bij ESPN geen sportieve argumenten voor zijn antwoord op de vraag die hem gesteld werd. “Het verbaast me dat alles maar doorgaat bij FC Barcelona. Ze gaan het stadion renoveren en voetballen in het Olympisch stadion komend seizoen. Het verbaast mij wat de club financieel kan doen, terwijl ze zoveel schuld hebben. Spelers moeten inleveren en contracten accepteren die normaal veel hoger zijn. En Messi zal niet voor honderd euro terugkomen.”

Als Koeman een voorspelling moet doen, dan verwacht hij dat Messi niet terugkeert bij FC Barcelona. “Nee, ik verwacht niet dat hij terugkomt. Sergio Busquets gaat weg, van Jordi Alba is het ook niet zeker dat hij blijft. Dat zijn goede vrienden van elkaar”, weet Koeman. “Het zal me niet verbazen als ze met elkaar ergens heengaan. Miami wordt genoemd, Saudi-Arabië. Dus ik verwacht niet dat hij terugkomt, maar de president wil zijn gezicht redden. Die heeft hem laten gaan.”

Messi heeft een aflopende verbintenis deze zomer bij Paris Saint-Germain. De kleine Argentijn werd door een Frans persbureau al zeker naar Saudi-Arabië geschreven, maar dat werd niet veel later stellig ontkend door het entourage van Messi. Ook een avontuur in Amerika bij Inter Miami of een terugkeer naar FC Barcelona lijken nog altijd serieuze opties, al is het de vraag of de Catalaanse grootmacht dat kan financieren.