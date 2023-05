Kökçü neemt opnieuw tijd voor zieke supporters: 'Hij is een voorbeeld voor ons'

Ook tijdens de huldiging van Feyenoord nam Orkun Kökçü de tijd voor zieke supporters van Feyenoord. De aanvoerder ging samen met Justin Bijlow op de foto met meerdere bedlegerige fans die op de Coolsingel waren. Kökçü maakte een praatje met de fans en deelde handtekeningen uit. Vorige week deed hij al hetzelfde na de uitwedstrijd tegen Excelsior.

De beelden werden uitgezonden op ESPN terwijl Quilindschy Hartman werd geïnterviewd. "Zowel op als buiten het veld is Orkun een voorbeeld voor ons, dat zie je ook bij dit soort dingen", zei Hartman meteen. "Het is gewoon heel knap. Mensen vergeten soms dat hij pas 22 is. Ik voel dat hij ons echt naar de titel heeft geleid dit jaar."

Kökçü zei zelf later dat het initiatief van Bijlow kwam. "Ik had het zelf niet echt door, omdat ik bezig was met feestvieren. Justin viel het wel op, dus dit kwam vanuit Justin. Hij zag die mensen liggen. Dit laat ook wel zien wat voor ploeg we hebben. Vorige week bij Excelsior zag ik het, vandaag zag Justin het. Hij riep mij mee. Dit is ook belangrijk."