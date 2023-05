Krankzinninge apotheose in 3. Liga: Wiesbaden-fans starten te vroeg met veldbestorming en zien het alsnog misgaan

Niet alleen in de Bundesliga werd de slotspeelronde er eentje om nooit te vergeten. Twee niveaus lager, in de 3. Liga, kende een bijna onvoorstelbare apotheose. SV Wehen Wiesbaden leek hard op weg naar promotie, zelfs zo hard, dat de supporters na het laatste fluitsignaal al het veld bestormden. Wat er toen gebeurden, valt niet te geloven.

De kampioen van de 3. Liga was al bekend, en doordat Freiburg II op de tweede plaats ging eindigen en niet kan promoveren, werd de extra promotieplek doorgeschoven naar de derde plaats. Wiesbaden ging de laatste speelronde in als de underdog voor het kampioenschap. Osnabrück stond één plekje boven ze en had de beste papieren.

94 minuten lang leek het er echter op dat niet Osnabrück, maar Wiesbaden de laatste promotieplek ging veroveren. Dat kwam omdat Osnabrück vlak voor tijd tegen een 0-1 achterstand aankeek tegen Dortmund II. De ploeg slaagde er echter in twee minuten tijd in om de achterstand volledig om te draaien en zodoende het kampioenschap binnen te slepen. In Wiesbaden kon men dit maar amper bevatten: