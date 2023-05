Manchester United negeerde Haaland-tip van Solskjaer, spits kon voor minimaal bedrag naar Engeland

Het had niet veel gescheeld, of Erling Haaland speelde niet bij Manchester City, maar bij buurman United. Ole Gunnar Solskjaer onthult bij The Sun dat hij de clubleiding van The Reds Devils had geadviseerd om Haaland te halen, maar zonder succes.

Solskjaer was vijf jaar geleden trainer van het Noorse Molde FK, en zag daar Haaland zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zetten. De oefenmeester verhuisde even later naar Manchester United, en deed daarvoor al een poging om de spits mee te krijgen. “Ik belde United ongeveer zes maanden voordat ik het roer overnam en vertelde hen dat ik een goede spits had”, blikt Solskjaer terug.

Artikel gaat verder onder video

“Maar ze wilden niet luisteren. Ik vroeg om slecht vier miljoen euro voor Haaland, maar ze luisterden niet”, kijkt de Noor terug. The Manunicans hadden destijds de beschikking over aanvallers als Marcus Rashford, Anthony Martial, Romelu Lukaku en Odion Ighalo. Haaland vertrok uiteindelijk naar RB Salzburg, waar hij grote indruk maakte in zowel de competitie als de Champions League.

Voetballer van het Jaar

De Noor verdiende een toptransfer naar Borussia Dortmund en verkaste later voor zo’n 75 miljoen euro naar Manchester City. Inmiddels is Haaland uitgeroeid tot een van de beste spelers ter wereld en werd vrijdagochtend gekroond tot Voetballer van het Jaar in de Premier League. Mede dankzij 35 goals, waarmee hij een record verbrak, kreeg de spits maar liefst 82 procent van de stemmen.