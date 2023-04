Ex-United-verdediger Rojo komt met schokkende onthulling over Maguire en Solskjaer: 'Klootzak, zei ik tegen hem'

Voormalig Manchester United-verdediger Marcus Rojo heeft bij TyC Sports een schokkende onthulling gedaan over Harry Maguire en Ole Gunnar Solskjaer. Volgens de Argentijnse-stopper zou het dure prijskaartje van Maguire de reden zijn dat hij iedere week in de basis begon, tot grote woede van Rojo.

Maguire kwam in de transferzomer van 2019 voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro over van Leicester City. Rojo, die destijds al vijf jaar voor The Reds Devils speelde, werd de eerst volgende wedstrijd direct naar de reservebank geschoven. In een explosief interview beweerd Rojo dat Solskjaer hem vertelde dat Maguire móest spelen vanwege zijn hoge prijskaartje.

Maguire werd aanvoerder van United, maar liet zich bijna wekelijks van zijn slechtste kant zijn. De verdediger maakte veel fouten en dat kostte The Manunicans destijds veel punten. Op een dag ging Rojo verhaal halen bij Solskjaer. “Ik ging naar het kantoor van hem om te vertellen dat hij me naar een andere club moest laten vertrekken of me in de basisopstelling moest zetten. Maar hij vertelde me dat Maguire moest spelen vanwege het geld wat ze voor hem betaalden”, onthult de Argentijn.

Klootzak

Heel blij werd Rojo niet van de reden die zijn trainer hem gaf. “Klootzak, laat me spelen", zei hij tegen Solksjaer. "Deze man maakte elke week enorme fouten”, vertelde Rojo daarna. De inmiddels 33-jarige verdediger kwam datzelfde seizoen nog maar amper aan voetballen bij United. In 2021 vertrok hij daarom naar zijn thuisland Argentinië, waar hij nu bij Boca Juniors speelt.