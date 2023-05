Merkenonderzoek wijst uit: Ajax betaalt prijs voor 'langdurige heisa'

Feyenoord is dit seizoen de meest populaire club van Nederland, zo blijkt uit het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Vorig seizoen was dat nog aartsrivaal Ajax, die door de 'langdurige heisa' dit seizoen voor het eerst op de derde plaats bivakkeert.

Als nummer twee van de ranglijst komt namelijk PSV uit de bus, waardoor Ajax voor het eerst sinds het jaarlijkse onderzoek in 2010 van start ging nu beide rivalen uit de traditionele top-drie voor moet laten gaan. "De gemiddelde Nederlander roemt de club nog steeds om het beste, creatiefste spel in het mooiste stadion van het land", verklaart Beerda zelf in het Algemeen Dagblad. Maar qua sympathie bungelt Ajax onderaan de lijstjes, mede door de mensen die er werken en de sfeer tijdens de wedstrijden."

"De langdurige heisa bij Ajax doet het imago geen goed", vat Beerda het 'probleem' in Amsterdam dan ook in één zin samen. De Amsterdammers maken een op meerdere fronten desastreus seizoen door. Na het vertrek van succestrainer Erik ten Hag kreeg diens opvolger Alfred Schreuder het elftal ondanks enorme investeringen op de transfermarkt niet op de rit. Schreuder werd dan ook ontslagen, maar ook onder John Heitinga werden de doelstellingen niet behaald.

Ajax betaalt dan ook de prijs voor het onrustige seizoen, getuige de derde plaats op de ranglijst van het merkenonderzoek. Achter de Amsterdammers is FC Utrecht de nummer vier op de ranglijst. Daarachter neemt Eredivisie-revelatie Sparta dit jaar de vijfde plaats in, gevolgd door AZ, dat de halve finale van de Conference League wist te bereiken.