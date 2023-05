Om deze reden is Inter de favoriet in de Champions League-finale

Een theorie van een fan wijst uit dat Internazionale de favoriet is in de Champions League-finale tegen Manchester City. Dit omdat de Italiaanse ploeg met Marcelo Brozovic een Kroaat in de selectie heeft.

Sinds de finale van 2013, waar Arjen Robben Bayern München de Champions League-titel bracht, stond er altijd een speler uit Kroatië met een trofee in zijn handen na het laatste fluitsignaal. Op dat moment speelde Mario Mandzukic nog voor de ploeg uit Duitsland.

Real Madrid won in de tussentijd vijf keer het miljardenbal. En bij De Koninklijken speelt Luka Modric al jaren op het middenveld. Mateo Kovacic, die met Chelsea ook de Champions League won, heeft ook een tijd voor de ploeg uit de hoofdstad van Spanje gespeeld.

Ditmaal is het de beurt aan Brozovic met zijn club Inter. In de halve finale wist het Italiaanse team van de aartsrivaal AC Milan te winnen door de eerste wedstrijd met 2-0 te winnen en de terugwedstrijd met 1-0 winnend af te sluiten. De wedstrijd in de finale tegen Manchester City wordt de eerste finale sinds 2010 voor Inter.

Hier de volledige lijst met winnende Kroaten in de finale van de Champions League:

2013 – Mario Mandzukic (Bayern München)

2014 – Luka Modric (Real Madrid)

2015 – Ivan Rakitic (FC Barcelona)

2016 – Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2017 – Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2018 – Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2019 – Dejan Lovren (Liverpool)

2020 – Ivan Perisic (Bayern München)

2021 – Mateo Kovacic (Chelsea)

2022 – Luka Modric (Real Madrid)