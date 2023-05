Opstelling Ajax: Heitinga verrast met basisplaats Wijndal

Ajax-trainer John Heitinga heeft Owen WIjndal weer eens een basisplaats gegeven. De linksachter start op bezoek bij FC Groningen aan de aftrap. Ten opzichte van een week eerder tegen AZ is Davy Klaassen zijn basisplaats verloren: Hato gaat naar het centrum van de verdediging, Edson Alvarez schuift een linie naar voren. Steven Berghuis en Francisco Conceição zijn niet inzetbaar.

Daardoor valt Klaassen weg uit het elftal van de Amsterdammers, omdat Alvarez terugkeert op het middenveld. Hij vormt het middenveld met Kenneth Taylor, met Dusan Tadic als nummer tien achter spits Brian Brobbey. Voorin starten dezelfde spelers als de laatste weken: ook de qua afwerking in moeizame vorm verkerende Brobbey krijgt nog altijd het vertrouwen.

Wijndal krijgt de voorkeur boven Youri Baas en Youri Regeer, die allebei wel gewoon op de bank zitten in het hoge noorden. Zodoende krijgt Wijndal de kans om zich weer eens te laten zien. Zijn laatste basisplaats was in de verloren kraker in eigen huis tegen Feyenoord. Sindsdien staat de teller op 71 officiële speelminuten in de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie van Ajax.

Ajax speelt op bezoek bij het al gedegradeerde FC Groningen vooral met het oog op de tweede plaats in de Eredivisie. In de wetenschap dat PSV een voorsprong van liefst vijf punten heeft, gaan de Amsterdammers er alles aan doen om de druk op de Eindhovenaren te houden. Anders kan het komend seizoen weleens zo zijn dat er geen Champions League-voetbal worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena of dat het mogelijk zelfs nog vierde wordt dit seizoen.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Kenneth Taylor, Edson Alvarez, Dusan Tadic; Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Bergwijn