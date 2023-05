Pérez stipt één punt van kritiek aan, maar geeft ook bijzonder groot compliment aan Feyenoord

Kenneth Pérez heeft Feyenoord zondagavond tijdens het programma Dit was het Weekend op ESPN een bijzonder groot compliment gegeven. De oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV staat bekend als kritische analist en ook op de landskampioen had hij wel degelijk wat aan te merken, maar bovenal heeft hij dit seizoen genoten van wat de Rotterdammers hebben laten zien.

Feyenoord kroonde zich zondag voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Arne Slot gaat al sinds medio november aan kop in de Eredivisie en bekroonde een subliem seizoen dus met de landstitel. Pérez is van mening dat Feyenoord vooral veel kwaliteit heeft geleverd. “Dan kan je het er wel over hebben dat Feyenoord heel vaak in de laatste minuut scoorde, maar bovenal vind ik dat er écht kwaliteit geleverd is. En vooral natuurlijk voor de coach. Hij heeft een kwaliteitsvolle selectie samengesteld en van die selectie een zeer goed team gemaakt”, was Pérez ten eerste zeer lovend over Slot.

Artikel gaat verder onder video

Jan Joost van Gangelen vroeg vervolgens aan Pérez of Slot het maximale uit zijn selectie heeft gehaald. “Dat weten we niet. Nu zullen er wel wat spelers vertrekken en dan is het de vraag hoe zij het bij een andere club, met een andere trainer en manier van spelen gaan doen.” De Deen toonde zich óók kritisch op de landskampioen. Pérez zei voorafgaand aan het duel tussen PSV en Fortuna Sittard al dat hij vindt dat Feyenoord één prijs te weinig heeft gepakt en die woorden herhaalde hij tijdens Dit was het Weekend. “Ik vind dat ze een prijs te weinig hebben gepakt, omdat zij in de halve finale van de beker tegen een heel zwak Ajax hebben gespeeld. Die hebben ze dus niet gepakt. Als je over het hele seizoen bekijkt hoeveel beter zij zijn dan PSV en Ajax, dan vind ik dat zij eigenlijk die twee prijzen hadden moeten pakken”, doelend op de landstitel én de beker.

Dat neemt niet weg dat Pérez dit seizoen met volle teugen heeft genoten van Feyenoord. De voormalig profvoetballer benoemt misschien wel het grootste verschil tussen de landskampioen en de achtervolgers. “Als je kijkt naar Feyenoord ten opzichte van de andere twee ‘topclubs’ en laten we AZ er ook bij nemen… De intensiteit waarmee zij spelen, zowel zonder als met bal. Dat is anders dan bij de andere teams. Ik verveel me eigenlijk geen seconde als Feyenoord voetbalt. Als ik naar Feyenoord zit te kijken, ook vandaag (zondag, red.) dan verveel ik me geen seconde omdat er écht tempo in de wedstrijd zit. Er zijn zó weinig momenten dat de bal van de rechter naar de linker centrale verdediger gaat en weer terug.”