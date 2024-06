Borst ziet het EK niet leven in Nederland: ‘We zijn toe aan iets leuks, maar we geloven er niet in’

Hugo Borst ziet dat de verwachtingen in Nederland voor het Europees Kampioenschap erg laag zijn. En dat terwijl we als volk toe zijn aan “iets leuks, iets onschuldigs, een beetje afleiding”.

“Heeft u al koorts? Er is iets raars aan de hand met het Nederlands elftal”, begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad. “Over elf dagen begint het EK voetbal in Duitsland, maar de temperatuur loopt niet op. Het warmdraaien voor onze jongens wil niet echt lukken. Luister naar aanvoerder Virgil van Dijk. Hij is ijzig realistisch als hem naar de kansen op een Europese titel wordt gevraagd. Het is geen downplayen, hij heeft gewoon gelijk. Er zijn vijf, zes betere teams.”

Memphis Depay is volgens Borst niet zo met Nederland bezig. “Hij lijkt zich van ons te willen vervreemden.” De aanvaller bracht vorige week een nieuw nummer uit waarin hij ingaat op zijn Ghanese roots. “Memphis heeft meer met Ghana dan Nederland rapt hij. In een maatschappij waar Geert Wilders op handen wordt gedragen scoor je daar geen bonuspunten mee”, leest het. Ook de uitspraak van Koeman kan de schrijver niet bekoren. “Wat zegt hij? ‘Het moet geen boring voetbal worden.’ Tja, dat is behoorlijk vaag. Want wat is boring? De een vindt Real Madrid anno 2024 heel boring, de ander juist niet.”

Borst ziet dat het EK in Nederland niet zo leeft als dat het in 1988 deed, toen het toernooi werd gewonnen. Hij denkt juist dat onbezorgd naar een voetbaltoernooi kijken goed zou zijn voor het land, gezien alle ellende in de wereld. “Je zou zeggen: we zijn toe aan iets leuks, iets onschuldigs, een beetje afleiding. Maar we geloven er niet in. Oranje wordt toch niks. Maar wat zou het een zegen zijn voor Nederland als Ronald Koeman Rinus Michels evenaart. Dit land snakt naar kneuterige gemeenschappelijkheid, naar positiviteit en een aangenaam warme voetbalzomer die uitmondt in een Europese titel.”

