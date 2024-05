Memphis Depay brengt in aanloop naar EK nieuw nummer uit

heeft woensdag een nieuw nummer uitgebracht. Het heet Kings & Kingdoms en is te beluisteren via YouTube en Spotify. In het nummer gaat Depay eerst in op zijn luxe leven, om vervolgens een blik te werpen op zijn Ghanese afkomst.

In de eerste helft van het nummer rapt Depay vooral over hoe luxe hij het heeft als voetballer. Zo zingt hij over zijden pyjama’s en modellen in Saint Tropez en Cannes. Ook pronkt hij met andere elementen uit zijn leven: “Je schrikt van de prijs van mijn kapper, das grappig.”

Artikel gaat verder onder video

Halverwege klinkt het nummer ineens helemaal anders, wanneer Depay over zijn Ghanese roots begint. Daar omschrijft hij zichzelf als de Mozes van zijn familie, de uitverkozene. Met het geld wat hij verdient, helpt hij de inwoners van het dorp waar zijn familie vandaan komt. “Elk jaar, we zorgen voor food in die belly’s. De PUMA-deal changed my life, nu ben ik een Black Panther.”

De release van het nieuwe nummer van Depay was op dezelfde dag als de bekendmaking van de EK-selectie van Oranje. De aanvaller werkt momenteel in Zeist toe naar de eindronde in Duitsland, die voor Nederland begint op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen.

