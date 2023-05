Prins Constantijn blijkt ook een Ajacied: 'Go Ahead Eagles, altijd lastig om te winnen'

Prins Constantijn heeft kort voor het mogelijke kampioensweekend van Feyenoord een ontboezeming gedaan. De jongere broer van Koning Willem-Alexander blijkt namelijk ook een supporter van Ajax te zijn. Hij weet dan ook dat een overwinning op Go Ahead Eagles voor Feyenoord geen gemakkelijke opgave wordt.

Vrijdagochtend werd bij Goedemorgen Nederland van WNL het aanstaande kampioenschap van Feyenoord kort besproken. Aangezien Prins Constantijn te gast was, kon een vraag natuurlijk niet uitblijven. De jongste broer van Koning Willem-Alexander, die op Koningsdag nog een bezoek bracht aan Rotterdam, bekende dezelfde clubvoorkeur te hebben. "Ik ben ook voor Ajax", antwoord Constantijn op de vraag van presentatrice Raquel Schilder.

Feyenoord kan aanstaande zondag voor de zestiende keer landskampioen worden. Dan moet er in de eigen Kuip echter wel eerst worden gewonnen van Go Ahead Eagles. Constantijn blikte, met een knipoog, alvast vooruit op dat duel. "Uit ervaring weet ik dat het altijd lastig is om van Go Ahead Eagles te winnen." Ajax wist de laatste vier wedstrijden tegen de club uit Deventer namelijk niet winnend af te sluiten.

Constantijn sloot zijn verhaal over Ajax, dat geen kampioen meer kan worden, af met een opvallende quote. "Ajax heeft niets meer te verliezen. Wat dat betreft zitten we in een royale positie." Dat is echter niet helemaal waar. De Amsterdammers worden geen kampioen en ook plek twee wordt lastig, maar de voorsprong op nummer vier AZ is slechts twee punten. Ajax moet dus aan de bak om derde plek niet uit handen te geven.