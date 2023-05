'Spelers van PSV kraken harde noten en maken onvrede over Van Nistelrooij kenbaar'

Binnen de selectie van PSV is onvrede over de werkwijze van Ruud van Nistelrooij, zo schrijft De Telegraaf. In de week na de gewonnen bekerfinale tegen Ajax zou er een gesprek hebben plaatsgevonden tussen een afvaardiging van bepalende spelers en directeurs Marcel Brands en Earnest Stewart.

Volgens de krant zijn in dat gesprek 'harde noten zijn gekraakt over het functioneren van de trainer'. De kritiek richtte zich op de wijze van communiceren van Van Nistelrooij en zijn tactische keuzes. Verder zou zijn opgevoerd dat de relatie tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten, die verstoord zou zijn, de sfeer in negatieve zin beïnvloedt.

Van Nistelrooij reageerde zondag voor de camera van ESPN al laconiek op het verhaal over zijn relatie met zijn assistenten. "Ik vind het enorm opgeblazen. De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker achttien graden. Natuurlijk stijgt die wel eens naar het kookpunt, omdat je ergens mee bezig bent, maar naar buiten toe zijn we een eenheid", zei hij.

Rutten

Volgens Voetbal International herkent PSV zich niet in de berichtgeving dat een afvaardiging van de spelersgroep heeft geklaagd over Van Nistelrooij. Wel is duidelijk dat de spelergroep het aanstaande vertrek van Ooijer (om persoonlijke redenen) betreurt en hoopt dat Rutten wel blijft, zo meldt zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad.