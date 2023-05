Krijgt Cillessen de kans om zich te revancheren tegen FC Twente?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 12 mei.

Specials

Drie conclusies na de nipte nederlaag van AZ tegen West Ham United

AZ was een helft op weg naar een gigantische stunt tegen West Ham United, maar mocht in een rommelige slotfase nog niet eens klagen met een 2-1 nederlaag in Engeland. Dat is een nederlaag met perspectief voor de formatie van Pascal Jansen, maar dan moeten er wel een aantal dingen anders. FCUpdate.nl trekt drie conclusies na de Europese avond van AZ.

Wedstrijden

FC Twente - NEC (20.00 uur)

In Enschede trappen FC Twente en NEC het Eredivisie-weekend af. Beide clubs hebben met nog drie wedstrijden te gaan nog genoeg om voor te spelen. De thuisploeg staat momenteel vijfde en maakt op papier nog een kleine kans om AZ, dat met zes punten voorsprong op de vierde stek bivakkeert, te achterhalen. Daarmee zou de club zich opnieuw rechtstreeks kunnen plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. Lukt dat niet, dan moet de ploeg van Ron Jans zich daar via de play-offs voor zien te kwalificeren. Ook NEC maakt nog altijd kans op deelname aan het seizoenstoetje. Het elftal van Rogier Meijer staat nu tiende, met drie punten minder dan nummer acht RKC Waalwijk. De vraag is of Meijer vasthoudt aan eerste doelman Jasper Cillessen, die vorige week pijnlijk in de fout ging tegen sc Heerenveen en de ploeg daarmee drie dure punten kostte.



NAC Breda - Heracles Almelo (20.00 uur)

Heracles Almelo mag zich sinds vorige week koploper van de Keuken Kampioen Divisie noemen. De club was al eerder zeker van promotie, maar vecht nog met mede-promovendus PEC Zwolle om de titel op het tweede niveau. Vrijdag gaat de ploeg van trainer John Lammers op bezoek bij nummer vijf NAC Breda, dat inmiddels zeker is van deelname aan de play-offs om promotie. Weet Heracles de ploeg van Peter Hyballa te verslaan en de koppositie vast te houden? Of krijgt PEC, dat tegelijkertijd Roda JC ontvangt, de eerste plek weer in handen?

Voetbal op tv

19.10 uur: Bayern München (V) - Hoffenheim (V), Viaplay - live verslag van dit duel in de Frauen Bundesliga

20.00 uur: FC Twente - NEC Nijmegen, ESPN 2 - live verslag van dit duel in de Eredivisie

20.00 uur: NAC Breda - Heracles Almelo, ESPN 3 - live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur: Voetbal op Vrijdag, ESPN - live schakelprogramma tussen de duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie

20.30 uur: 1.FC Köln - Hertha BSC, Viaplay - live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: Peterborough - Sheffield Wednesday, Viaplay - live verslag van dit duel in de EFL League One