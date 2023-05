Toptalent blijft ondanks interesse Ten Hag toch bij Ajax

Ajax heeft een akkoord bereikt met Amourrichio van Axel Dongen over een contract tot de zomer van 2027. Waar Sontje Hansen nog vertrok naar NEC, is het de Amsterdammers nu wel gelukt om dit talent wel langer aan zich te binden. De buitenspeler stond onder de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs, waaronder Manchester United, maar blijft toch in Nederland.

Ajax bevestigt het akkoord maandagmiddag via de officiële kanalen. In maart vertelde Van Axel Dongen in een interview al graag te willen blijven bij Ajax. “Mijn doel is om te slagen bij Ajax. Het is de mooiste en beste club in Nederland om jezelf te laten zien”, vertelde de jongeling aan Voetbalzone na een wedstrijd tegen NAC Breda (2-6 zege).

Artikel gaat verder onder video

Veel talentvolle jongens vertrokken al bij Ajax, maar nu lukt het de Amsterdammers toch om er eentje langer vast te houden. Quinten Timber maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap naar FC Utrecht en in dezelfde zomer vertrok Brian Brobbey nog gratis naar RB Leipzig. Recent verruilde Hansen Ajax nog voor NEC.

Van Axel Dongen was er al op jonge leeftijd bij in de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in het afgelopen seizoen nog in het eerste. De achttienjarige buitenspeler deed twee keer mee in het bekertoernooi en kreeg van Erik ten Hag ook nog speelminuten tegen FC Utrecht. Diezelfde Ten Hag had dus ook interesse om Van Axel Dongen deze zomer transfervrij op te pikken, maar dat is hem uiteindelijk niet gelukt.