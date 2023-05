Tottenham Hotspur verwerkt afwijzing Slot vooralsnog uitstekend: Kane zorgt voor record

Tottenham Hotspur hoopt zich in de laatste speelronde van de Premier League nog te verzekeren van Europees voetbal. Deelname aan de Champions League of Europa League zit er weliswaar niet meer in, maar de Noord-Londenaren kunnen zich nog wel plaatsen voor de Conference League. Daarvoor moeten ze zelf winnen van Leeds United en hopen op puntenverlies van Aston Villa. Hoewel Tottenham Hotspur van de week nog een flinke klap kreeg te verwerken, is het uitstekend begonnen.

Het leek begin deze week niet de vraag óf, maar wanneer Arne Slot zou vertrekken naar Tottenham Hotspur. De succestrainer van Feyenoord werd dusdanig gelinkt aan een overstap naar Noord-Londen, dat een vertrek uit Rotterdam aanstaande leek. Maar Slot liet Tottenham Hotspur teleurgesteld achter: hij blijft Feyenoord trouw. Dat kon er ook nog wel bij voor Tottenham Hotspur, dat een rampzalig seizoen draait en onder meer Antonio Conte, die het seizoen nog als hoofdtrainer begon, dit jaar op straat had gezet.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de teleurstelling van eerder deze week kent Tottenham Hotspur een superstart op bezoek bij Leeds United. Harry Kane opende al na amper twee minuten de score. De VAR moest nog even kijken of er eerder in de aanval geen sprake was van buitenspel, maar dat bleek niet het geval. Dankzij zijn treffer heeft Kane dit seizoen in 26 verschillende competitiewedstrijden gescoord voor Tottenham Hotspur. Daarmee evenaart hij het record van Andy Cole uit 1994.

Tottenham Hotspur moet sowieso winnen om kans te maken op Europees voetbal, al heeft het dus ook een nederlaag van Aston Villa nodig. De ploeg uit Birmingham is echter eveneens uit de startblokken geschoten. Douglas Luiz schoot Aston Villa na acht minuten op voorsprong tegen Brighton & Hove Albion, dat al zeker is van Europees voetbal.