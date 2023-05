Tovert Mislintat Potter uit de hoge hoed? 'Als ik Ajax was zou ik het proberen'

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de trainerspositie binnen Ajax in het volgende seizoen, waardoor er veel interessante trainers gelinkt zijn aan een overstap naar de Amsterdamse club. ESPN-commentator Mark van Rijswijk geeft aan in Graham Potter een geschikte kandidaat te zien voor de huidige nummer drie van Nederland.

In het ESPN-programma Voetbalpraat oppert Van Rijswijk de oud-trainer van Chelsea voor de trainerspositie bij Ajax: "Als ik Ajax was, zou ik het proberen bij Graham Potter", begint de commentator. "Hij is goed genoeg. Potter was een toptrainer bij Brighton & Hove Albion en heeft het bij Chelsea niet gered. Financieel hoeft hij zich geen zorgen te maken, omdat hij na zijn ontslag 68 miljoen euro heeft meegekregen", aldus Van Rijswijk.

Artikel gaat verder onder video

Dat Potter zo'n gigantisch bedrag heeft meegekregen van Chelsea heeft te maken met het feit dat de coach razendsnel op straat werd gezet door de ploeterende Londenaren, die het doorlopende contract van de trainer moesten afkopen. Of Potter haalbaar is voor Ajax, is de vraag. De Amsterdammers kenden een teleurstellend seizoen in de Eredivisie, waardoor het sterk de vraag is of de Britse oefenmeester hier zijn vingers aan zou willen branden.

Van Rijswijk zou het vanuit het oogpunt van Ajax begrijpen als ze bij de clubloze oefenmeester uitkomen: "Ik zou het helemaal geen onlogische poging vinden", aldus de commentator. "Als je hem het goede project bij Ajax weergeeft.... Het is in ieder geval logischer en realistischer dan Julian Nagelsmann", doelt Van Rijswijk op de geruchten over een eventuele komst van de Duitse coach.