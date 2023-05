Transfer van Ajax op losse schroeven: ‘De paniek slaat toe’

Ajax weigert opeens alle medewerkingen in de deal rondom Youri Regeer (19) en FC Twente. De Tukkers hadden concrete belangstelling voor de veelzijdige Ajacied en de onderhandelingen leken voorspoedig te gaan. Omdat er in de Johan Cruijff Schaal eindelijk een technisch directeur aangesteld is, staat een akkoord opeens onder druk.

Met dat nieuws komt FC Twente-watcher Leon ten Voorde in De Ballen Verstand-podcast naar buiten. Daarin spreekt hij van ‘een probleem’ tussen beide clubs over Regeer, wiens contract nog tot 2025 doorloopt. “Bij FC Twente dacht men al dicht bij het binnenhalen van Regeer te zijn. Hij wil zelf ook naar FC Twente. Maar dan gebeurt er iets in Amsterdam: er komt een nieuwe technisch directeur en de paniek slaat toe.”

Volgens Ten Voorde wil niemand het op zijn geweten hebben dat ze in de zomer opeens een pareltje naar een goede Eredivisie-club laten vertrekken. “Bij Ajax is men bang om spelers af te staan, omdat ze wellicht denken: ‘Als hij het heel goed doet bij FC Twente, dan krijgen wij weer op onze flikker.' (…) In Amsterdam pakt er niemand door, terwijl FC Twente wil doorpakken. Dat is lastig.”

Niet alleen over Regeer – die de opvolger zou moeten worden van de naar Feyenoord vertrekkende Ramiz Zerrouki – wil FC Twente een akkoord bereiken met Ajax, ook over Anass Salah-Eddine lopen gesprekken. De Tukkers willen de huidige huurling ook graag behouden: zijn toekomst is eveneens nog onduidelijk. Clubwatcher Ten Voorde zie in Regeer zeker een versterking voor FC Twente.