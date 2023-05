Valencia komt met statement na racisme aan adres Vinícius Júnior en gaat daders keihard aanpakken

Valencia heeft middels een statement via de officiële kanalen gereageerd op de gebeurtenissen rond Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior tijdens het onderlinge duel in Mestalla zondagavond. De Braziliaan werd grote delen van de wedstrijd racistisch bejegend door supporters van de thuisploeg. Justin Kluivert, die dit seizoen op huurbasis actief is voor Valencia, sprong meteen na afloop al in de bres voor Vinícius en nu heeft de club zelf ook laten weten dat er serieus actie wordt ondernomen. De fans die zich schuldig hebben gemaakt aan racisme zijn voor de rest van hun leven niet meer welkom in het stadion.

Valencia - Real Madrid is op papier een schitterend affiche, maar de ontmoeting van zondagavond had weinig met voetbal te maken. De thuisploeg boekte een belangrijke, zo niet cruciale zege in de strijd om handhaving, maar daarover zal het op de club niet gaan. De wedstrijd werd niet alleen ontsierd door de vele opstootjes tussen de spelers van Valencia en Real Madrid, maar ook door de racistische opmerkingen aan het adres van Vinícius. De Braziliaan is dit seizoen al vaker het slachtoffer geweest van racisme, maar in Mestalla bereikte zijn woede een kookpunt.

Valencia neemt in een statement op de clubsite afstand van de misdragingen van een deel van zijn supporters. “De club veroordeelt ten zeerste dit gedrag, dat niet thuishoort in het voetbal en niet overeenkomt met de waarden van Valencia CF en onze fanbase. Valencia CF kondigt, in lijn met de permanente inzet van de club tegen racisme en geweld in alle vormen, aan dat de politie een fan heeft geïdentificeerd die racistische gebaren maakte naar Real Madrid-speler Vinícius Jr. De club werkt ook samen met de politie om de identiteit van eventuele andere potentiële daders te bevestigen”, leest het.

De huidige nummer dertien van Spanje meldt dat het alle beschikbare beelden heeft geanalyseerd om zo snel mogelijk, in samenwerking met de autoriteiten, opheldering te krijgen over wat er precies is gebeurd en om zo krachtig mogelijk te kunnen optreden. “Valencia CF is overgegaan tot het openen van een tuchtzaak, zal de maximale ernst toepassen, inclusief een levenslang stadionverbod voor de betrokken fans, en werkt nauw samen met de autoriteiten. Valencia CF heeft een sterk standpunt ingenomen tegen racisme en trad eerder met dezelfde kracht op in 2019, met een levenslange schorsing voor een fan die fascistische gebaren maakte naar Arsenal-fans in een UEFA Europa League-wedstrijd.”

De racistische opmerkingen en gebaren aan zijn adres hebben Vinícius tot op heden niet doen besluiten Real Madrid te verlaten. Uit Brazilië sijpelde het gerucht door dat een vertrek uit Spanje tot de mogelijkheden behoort, maar Fabrizio Romano sprak dat maandagochtend tegen. Volgens de Italiaanse transfergoeroe blijft Vinícius ondanks steeds groter worden problematiek 'gewoon' bij Real Madrid en is hij erop gebrand het racisme te verslaan. Bovendien staat hij op het punt zijn contract te verlengen.