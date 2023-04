Vinicius Júnior kiest voor opvallende moeilijkste tegenstander ooit: 'Hij heeft mij het beste verdedigd'

Vinicius Júnior heeft onthuld wie de moeilijke tegenstander is tegenover wie hij in zijn nog prille carrière heeft gestaan. De 22-jarige aanvaller van Real Madrid kiest opvallend genoeg voor een tegenstander van aartsrivaal FC Barcelona: Ronald Araújo.

De Braziliaan sprak woensdagavond na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (2-0) met de pers en kreeg de vraag welke verdediger hem de meeste kopzorgen heeft bezorgd. "Dat moet Araújo zijn. Hij is de speler die mij het beste heeft verdedigd. Het is een goede en sterke voetballer, vandaar dat hij ook bij Barça speelt", antwoordde Vinicius Júnior.

Araújo speelt doorgaans als centrale verdediger bij Barcelona, maar wordt in de confrontaties met Real Madrid als rechtsback gebruikt door Xavi. De Uruguayaan maakte op die positie met name indruk toen Barça op 2 maart de heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey met 0-1 won. Waar Vinicius Júnior bijna elke tegenstander de baas is, werd hij vakkundig afgestopt door Araújo.

Vinicius Júnior zelf heeft dit seizoen ook de nodige complimenten ontvangen. Zo heeft Carlo Ancelotti, zijn trainer bij Real Madrid, hem al meerdere malen de beste speler ter wereld genoemd. In de strijd om de Ballon d'Or eindigde de buitenspeler enkele maanden geleden als achtste.