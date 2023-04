Garnacho deelt nog een plaagstootje uit aan FC Barcelona

Alejandro Garnacho heeft opnieuw een klein plaagstootje uitgedeeld aan FC Barcelona na de met 4-0 verloren Copa del Rey-wedstrijd tegen Real Madrid. Onder een Instagram-bericht van Vinícius Júnior refereerde het Argentijnse talent van Manchester United nog naar het Europa League-duel van anderhalve maand geleden.

Vinícius had een post geplaatst met de woorden ‘Comeback en Finale = Real Madrid’. Daar reageerde het talent van Erik ten Hag onder met het woord ‘Normaal’, met nog twee lachende smileys erachter.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen Barcelona en United imiteerde Garnacho Pedri nog met het gebaar van een verrekijker. De Spaanse middenvelder maakt dat gebaar wel vaker en de Argentijn probeerde hem hiermee uit te dagen.

Real won gister met 4-0 van de Catalanen en bereikte met deze overwinning de finale van de Copa del Rey. In de heenwedstrijd werd het nog 1-0 voor Barcelona, maar deze voorsprong kon Barça mede door een masterclass van Karim Benzema niet vasthouden. De Fransman maakte een hattrick en dit was zijn tweede in vier dagen.