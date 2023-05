Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid. De spelers van Real Madrid werden woedend op de supporters van Valencia, die voorwerpen het veld op gooiden en nare dingen in de richting van Vinícius Júnior riepen. Volgens media in Spanje werd hij ook racistisch bejegend.

𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚𝐭𝐢𝐞! 😢

Het had een mooie wedstrijd moeten zijn, maar het wordt verstoord door de fans van Valencia.. Vinícius Júnior krijgt van alles naar zich toe gegooid en moet vervelende opmerkingen aanhoren ❌#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/8jGpcpX2Ok — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023