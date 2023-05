Van Basten haalt uit naar ‘snurker eerste klas’ bij Ajax

De analisten van Ziggo Sport blikten tijdens het programma Rondo uitvoerig terug op de bekerfinale tussen PSV en Ajax. Oud-spits Danny Koevermans wilde het graag hebben over de 1-1 van Thorgan Hazard. Marco van Basten vindt dat invaller Devyne Rensch, op zijn zachts gezegd, een ongelukkige rol speelde bij de gelijkmaker.

In de 66ste minuut bracht Hazard beide ploegen weer in evenwicht. De analisten genieten van de manier waarop de Belg de ruimte creëert waardoor hij de bal vervolgens simpel kan binnen prikken. “Maar wat denk je van die Rensch”, onderbreekt oud-prof Van Basten direct nadat het doelpunt wordt afgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

De Ajax-rechtsback kwam direct na rust in het veld voor Jorge Sanchez, pakte een kwartier later een gele kaart, en speelde daarna dus een ongelukkige rol bij het doelpunt van Hazard. “Die Rensch is natuurlijk ook een snurker eerste klas, die glijdt weer uit”, hekelt Van Basten zich aan tafel bij Rondo. “Als hij niet uitglijd, blokt hij die bal gewoon”, gaat de analist verder.

'Benzema-achtig'

Desondanks looft Koevermans met name de aanval van PSV. “Die loopactie van Hazard, is echt Benzema-achtig. Hij gaat achterom, is de tegenstander kwijt, komt daarna weer ervoor en dan ligt de bal erin”, omschrijft de voormalig PSV’er. “Xavi Simons doet het ook goed met die voorzet door de benen. Dat zijn van die kleine dingetjes die bepalend zijn”, zegt Koevermans.